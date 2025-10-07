В Самаре на строительство планетария направят еще более 17 млн рублей

В Самаре на строительство планетария решили выделить еще 17 миллионов 598 тысяч рублей в 2026 году. Соответствующая информация представлена в городском бюджете, опубликованном на сайте мэрии.
Проблемы с новым объектом продолжаются. Планетарий должен был появиться в Самаре еще в 2024 году, но его не успели достроить, поэтому сроки завершения работ перенесли. Еще тогда основной причиной назвали несовершенство проекта, по которому началось строительство.
Еще одна сложность была связана с тем, что проектирование и расчеты внутреннего содержания делали в 2021 году, позже все необходимое оборудование для планетария подорожало, как минимум, вдвое и его поставка возможна только из Китая.
Новой датой окончания работ назвали 2026 год. Однако снова что-то пошло не так. Сейчас идет доработка проектной документации. Корректировки связаны с техническими требованиями и необходимостью размещения высокотехнологичного оборудования.
Очередной срок ввода планетария в эксплуатацию пока не называется. Ранее представители минстроя региона сообщали «КП-Самара», что предельно допустимый срок контракта — не позднее декабря 2026 года.