В России запатентовали робота, который «рискует» собой вместо человека

ТОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Робототехнический интеллектуальный комплекс для охраны и обследования территорий разработали и запатентовали ученые Томского государственного университета (ТГУ). Он может применяться для мониторинга территорий, подвергшихся химическому и радиоактивному заражению, оценки уровня паводковых вод при разливе рек и озер, охраны территорий и стратегически важных объектов, например, АЭС, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Комплекс включает в себя несколько роботов в виде беспилотных летательных систем (БАС), наземного робота на гусеничном приводе, решетки-колеса. Для многофункционального комплекса разработано алгоритмическое обеспечение. В его основу заложены технологии искусственного интеллекта, включая методы машинного обучения, значительно расширяющие возможности использования технических устройств», — сказал один из авторов патента, заведующий международной лабораторией «Системы технического зрения» ТГУ Владимир Сырямкин.
Основное предназначение робототехнического комплекса — максимально снизить риски для человека при выполнении сложных задач, например, при измерении уровня радиации или химических отравляющих веществ в зоне техногенных ЧС. Роботизированная платформа, выполненная на базе гусеничного трактора, помимо мониторинга токсикантов может применяться для эвакуации людей с опасных территорий.
Также робот может проводить ревизию объектов в отдаленных и труднодоступных местах, например, там, где расположены газо- и нефтепроводы. В настоящее время ведутся переговоры об использовании данного комплекса для мониторинга территории на российских АЭС. Внедрение разработки ТГУ также способно значительно снизить риски для людей, задействованных в устранении ЧС природного и техногенного характера.
«На сегодняшний день существуют разрозненные разработки, частично повторяющие функционал наших изобретений. Роботизированный комплекс, созданный в ТГУ, отличается от ближайших аналогов высоким быстродействием, точностью определения своего местоположения и детектирования объектов. Основным его преимуществом является взаимодействие между собой наземных, воздушных и универсальных наземно-воздушных средств», — отметил Сырямкин.