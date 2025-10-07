В России запатентовали робота, который «рискует» собой вместо человека

Также робот может проводить ревизию объектов в отдаленных и труднодоступных местах, например, там, где расположены газо- и нефтепроводы. В настоящее время ведутся переговоры об использовании данного комплекса для мониторинга территории на российских АЭС. Внедрение разработки ТГУ также способно значительно снизить риски для людей, задействованных в устранении ЧС природного и техногенного характера.