После трагедии с Dok1 Max в Узбекистане опасаются новых индийских сиропов: теперь в центре скандала Coldrif

Как показали лабораторные анализы, в сиропе Coldrif было обнаружено содержание диэтиленгликоля почти в 500 раз выше допустимой нормы. Диэтиленгликоль — это промышленный растворитель, который широко применяется в производстве антифризов, красок, тормозных жидкостей и пластмасс. Он не предназначен для использования в медицинских препаратах. Однако иногда из-за недостаточного контроля качества или в попытке снизить себестоимость некоторые поставщики используют дешёвое промышленное сырьё, что приводит к попаданию опасных веществ в лекарства.