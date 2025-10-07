После трагедии с Dok1 Max в Узбекистане опасаются новых индийских сиропов: теперь в центре скандала Coldrif

На днях международные СМИ сообщили о новой волне смертей среди детей в Индии из-за сиропа от кашля Coldrif. По данным журналистов, после приема этого сиропа скончались уже как минимум 14 малышей. Большинство погибших были младше пяти лет и умерли от почечной недостаточности в течение последнего месяца после употребления этого препарата.
Как показали лабораторные анализы, в сиропе Coldrif было обнаружено содержание диэтиленгликоля почти в 500 раз выше допустимой нормы. Диэтиленгликоль — это промышленный растворитель, который широко применяется в производстве антифризов, красок, тормозных жидкостей и пластмасс. Он не предназначен для использования в медицинских препаратах. Однако иногда из-за недостаточного контроля качества или в попытке снизить себестоимость некоторые поставщики используют дешёвое промышленное сырьё, что приводит к попаданию опасных веществ в лекарства.
Центр безопасности фармацевтической продукции Узбекистана сообщил, что препарат Coldrif, произведённый индийской компанией Sresan Pharma, не зарегистрирован в Узбекистане. Это означает, что официально он не должен поставляться в нашу страну и не может продаваться в аптеках.
Однако, как показывает практика, полностью исключить появление незарегистрированных лекарств на полках невозможно. Сотрудники СГБ и прокуратуры уже не раз изымали у контрабандистов партии лекарств, часть которых официально не была зарегистрирована в Узбекистане, но всё равно попадала в страну и могла распространяться через аптеки и рынки.
Вывод простой: будьте внимательны при покупке лекарств, особенно если речь идёт о сиропах и препаратах для детей. Всегда проверяйте наличие специального DataMatrix-кода на упаковке и не стесняйтесь спрашивать фармацевта о происхождении препарата. Безопасность вашего ребёнка — важнее всего.