Офелия, Спартак и Данте: воронежцам назвали самые редкие имена детей в 2025 году

Итак, согласно опубликованным данным, самыми популярными именами в регионе стали Анна и Михаил. В десятку наиболее востребованных женских имен вошли София, Ева, Варвара, Мария, Полина, Василиса, Виктория и Александра. Среди мальчиков лидируют имена Александр, Матвей, Артем, Максим, Иван, Илья, Лев и Тимофей.
Несмотря на общую тенденцию к выбору классических имен, воронежцы продолжают удивлять, выбирая для своих малышей редкие и порой крайне необычные имена. Так, за последние месяцы представители ЗАГСа зарегистрировали в Воронежской области Офелию, а также девочек, названных древнерусскими именами Радомира, Прасковья, Ярослава и Златослава. Среди мальчиков отмечаются такие редкие имена как Август, Фома, Спартак, Данте, Аркадий, Прохор, Ефим и даже Кит.