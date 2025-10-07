Губернатор Ростовской области поздравил Владимира Путина с днем рождения

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил президента России Владимира Путина по случаю дня рождения. Обращение он опубликовал в своем телеграм-канале от имени всех жителей региона.
Глава донского региона отметил масштабный государственный подход и решимость главы государства в отстаивании национальных интересов. А также подчеркнул, что в регионе высоко ценят понимание значимости Ростовской области как Южной столицы России. В завершение поздравления губернатор пожелал президенту крепкого здоровья, энергии и успехов в «высокой миссии на благо России».
