В Иркутской области запустили новую программу борьбы с бедностью

В Иркутской области официально приняли новую программу, которая будет действовать до 2030 года. Она нацелена на повышение доходов населения и сокращение бедности. Этот план развития, получивший название «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности», подготовили специалисты министерства труда и занятости вместе с другими ведомствами. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
Эта программа — продолжение предыдущей, которая успешно работала с 2020 по 2024 год. Благодаря ей доходы жителей региона росли почти в два раза быстрее инфляции, а число людей за чертой бедности сократилось с 17,9% до 11,5%. Это значит, что более 160 тысяч человек смогли преодолеть финансовые трудности.
— Иркутская область идет с опережением намеченных ориентиров. Уровень бедности в регионе снижается ежегодно, и новая программа позволит сделать работу в этом направлении еще более адресной и эффективной, — подчеркнул министр труда и занятости Кирилл Клоков. — Главная цель — чтобы доходы жителей росли быстрее инфляции, а каждый человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, мог получить реальную помощь.
В новой стратегии особое внимание уделят поддержке семей с детьми, жителей сел и моногородов. Планируется развивать социальные контракты, помогать в открытии своего дела и трудоустройстве. Реализацией программы займутся несколько министерств сообща, чтобы помочь как можно большему числу людей улучшить свое материальное положение.
