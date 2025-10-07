В Иркутской области запустили новую программу борьбы с бедностью

Эта программа — продолжение предыдущей, которая успешно работала с 2020 по 2024 год. Благодаря ей доходы жителей региона росли почти в два раза быстрее инфляции, а число людей за чертой бедности сократилось с 17,9% до 11,5%. Это значит, что более 160 тысяч человек смогли преодолеть финансовые трудности.