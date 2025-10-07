Квартиру в Луговом, где в дождь льёт из люстры, признали непригодной для проживания

Тем временем крыша, по словам пенсионера, так и продолжает протекать, правда, капает уже только в одном углу. Ремонт на ней всё ещё продолжается, но идёт вяло. «Пять дней никого нет, потом кто-то приедет, что-то там походит по ней, поделает, и всё, и опять исчезают», — говорит Амелин.