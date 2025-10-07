Квартиру в Луговом, где в дождь льёт из люстры, признали непригодной для проживания

Квартиру в Луговом, в которой потрескались стены, а крыша в дождь протекала так, что струи воды лились даже с люстры, наконец признали непригодной для проживания. Об этом «Клопс» сообщил пенсионер МВД Андрей Амелин (фамилия изменена), глава семьи, которая уже пять лет вынуждена обитать в таких условиях.
Постановление администрации Гурьевского округа, которое устанавливает новый статус его жилья, Андрей Сергеевич получил в четверг, 2 октября. Согласно документу собственнику (а дом принадлежит УМВД по Калининградской области) рекомендовано дополнительно вскрыть и исследовать фундамент и понаблюдать за развитием трещин в стене. Кроме того, предписано «организовать охранные мероприятия в отношении квартиры с целью предупреждения возникновения угрозы жизни и здоровью физических лиц, проживающих в указанной квартире».
Что скрывается за последней туманной формулировкой, семье Анелиных пока установить не удалось. В администрации муниципалитета им ответа не дали, только дословно процитировав решения межведомственной комиссии. Собственник же пока комментариев не дал.
"Либо другое жилье, либо выплату обязаны предоставить, — говорит Андрей Сергеевич. — По закону мы теперь должны её освобождать.
Она признана непригодной для проживания. А нам освобождать её некуда. Куда семья, шесть человек, денется?
Я вот звонил два дня, пытался дозвониться до начальника отдела тылового обеспечения, а он даже трубку не берёт".
Тем временем крыша, по словам пенсионера, так и продолжает протекать, правда, капает уже только в одном углу. Ремонт на ней всё ещё продолжается, но идёт вяло. «Пять дней никого нет, потом кто-то приедет, что-то там походит по ней, поделает, и всё, и опять исчезают», — говорит Амелин.
«Клопс» направил запрос в УМВД по Калининградской области, чтобы выяснить, будет ли теперь семье предоставлено безопасное и подходящее по размеру для шести человек жильё или выплаты на его покупку.
В августе квартира осталась практически обесточенной, потому что где-то залило провода. ФКР перенёс ремонт дома на 20 лет вперёд, но глобально это проблемы не решило.