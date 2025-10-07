Открытие лауреатов Нобеля по физике 2025 важно для понимания мироздания

МОСКВА, 7 октября /ТАСС/. Открытие нобелевских лауреатов по физике 2025 года очень важно для понимания того, как устроено мироздание, сказал ТАСС доктор физико-математических наук (1994), главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов.
«Это прекрасно, что в год столетия квантовой механики мы имеем премию по квантовой механике и она за фундаментальные квантовые свойства. Они [лауреаты] наблюдали свойства в 1980-х годах. Как только мы “запираем” квантовые системы, например электрон в атоме, там возникают дискретные уровни энергии. И это очень важно для всего устройства мироздания. Вот просто свойства атома, дискретность внутри атомов — это основа Вселенной. И это было продемонстрировано, и было показано, каким образом они исполняют замечательный квантовый эффект — туннелируют. Эти довольно давние работы сыграли большую роль в будущем развитии технологий», — сказал он.
Ученый отметил, что этот сугубо квантовый эффект, «чрезвычайно важен, например, для горения звезд». «Звезды, включая наше Солнце, горят благодаря туннельному эффекту. Но тем более что они [лауреаты] наблюдали его в искусственной цепи. Но главное, что это было для того, что сейчас называют мезоскопическими состояниями. Это не один, не два электрона, а это значительное количество квантовых объектов, ведущих себя как нечто единое целое», — сказал он.
Нобелевскую премию в области физики за 2025 год получат британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис. Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук.
Ученых отметили премией «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи», говорится в мотивировочной части решения комитета.