Открытие лауреатов Нобеля по физике 2025 важно для понимания мироздания

«Это прекрасно, что в год столетия квантовой механики мы имеем премию по квантовой механике и она за фундаментальные квантовые свойства. Они [лауреаты] наблюдали свойства в 1980-х годах. Как только мы “запираем” квантовые системы, например электрон в атоме, там возникают дискретные уровни энергии. И это очень важно для всего устройства мироздания. Вот просто свойства атома, дискретность внутри атомов — это основа Вселенной. И это было продемонстрировано, и было показано, каким образом они исполняют замечательный квантовый эффект — туннелируют. Эти довольно давние работы сыграли большую роль в будущем развитии технологий», — сказал он.