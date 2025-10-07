Работы нобелевских лауреатов лежат в основе самых продвинутых квантовых компьютеров

Он пояснил, что по пути создания подобных компьютеров идут такие компании как IBM, Google и активно соревнующиеся с ними исследовательские центры в Китае. «Принцип заключается в том, что в сверхпроводниках наблюдается такое явление как эффект Джозефсона. Это означает, что если есть разрыв в сверхпроводящем кольце, то в обычных условиях ток не течет, а в условиях сверхпроводимости через этот разрыв может протекать ток. И этот ток называется “макроскопическим квантовым состоянием”, через это кольцо ток может течь одновременно в противоположных направлениях, что невозможно представить в классической физике», — добавил ученый.