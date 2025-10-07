Ричмонд
В шести школах Воронежа приостановили занятия в шести классах из-за ОРВИ

На карантин закрыто менее 0,1% от общего количества классов, в детских садах ограничений нет.

Источник: Комсомольская правда

Учебный процесс временно приостановлен в шести классах, расположенных в шести разных школах Воронежа. Решение о введении ограничительных мер связано с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Данные на понедельник, 7 октября, предоставлены городским управлением образования.

Несмотря на сезонный рост простудных заболеваний, ситуация в городе оценивается как стабильная. Для понимания масштаба: общее количество классов в 124 общеобразовательных учреждениях Воронежа составляет около 5,2 тысяч, в которых обучаются более 130 тысяч школьников. Таким образом, на карантин закрыто менее 0,1% от всех классов, что свидетельствует об отсутствии оснований для повсеместного распространения инфекции.

Также отмечается, что на сегодняшний день в дошкольных образовательных учреждениях города нет закрытых на карантин групп. Меры по приостановке учебного процесса в отдельных классах носят профилактический характер и направлены на предотвращение дальнейшего распространения вирусов среди детей.