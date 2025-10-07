В шести школах Воронежа приостановили занятия в шести классах из-за ОРВИ

Несмотря на сезонный рост простудных заболеваний, ситуация в городе оценивается как стабильная. Для понимания масштаба: общее количество классов в 124 общеобразовательных учреждениях Воронежа составляет около 5,2 тысяч, в которых обучаются более 130 тысяч школьников. Таким образом, на карантин закрыто менее 0,1% от всех классов, что свидетельствует об отсутствии оснований для повсеместного распространения инфекции.