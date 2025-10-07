Новые маршруты и проекты. Как в столице развивается образовательный туризм

В городе реализуется множество проектов. Например, проект «Музейный код “Патриот”, в рамках которого учащиеся на базе Государственного музея истории Вооруженных Сил проводят экскурсии как для сверстников, так и для гостей этого музея. “Работа в рамках образовательного туризма ведется активно, и каждый раз находятся новые формы. Новые экскурсионные маршруты разрабатываются, и думаю, что Минск продолжит свое участие и работу в данном направлении”, — подытожила Светлана Кравчук.