Новые маршруты и проекты. Как в столице развивается образовательный туризм

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О развитии образовательного туризма в столице журналистам рассказала директор учреждения образования «Минский государственный туристско-экологический центр детей и молодежи» Светлана Кравчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Светлана Кравчук отметила, что в Минске создан координационный совет, в который входят представители комитета по образованию, Минского государственного туристско-экологического центра и прессы. Директор добавила, что большое внимание уделяется образованию педагогических работников, чтобы они могли организовывать работу в данном направлении в своих учреждениях. «Это включает проведение семинаров, методических объединений, выездных экскурсий для педагогов и обучение на местах для продолжения данной работы», — сказала она.

Кроме того, на сайте Минского туристско-экологического центра расположены справочники образовательных экскурсионных маршрутов по Минску. «Маршрутами могут воспользоваться учащиеся в рамках каникулярного периода. Эта информация доступна и используется, например, в рамках организации летних оздоровительных программ, а также во время осенних, зимних и весенних каникул», — добавила Светлана Кравчук.

Также центром разработана карта сотрудничества с 37 учреждениями культуры и образования. «Учащиеся могут посещать экскурсии и концертные площадки — это все доступно», — поделилась директор.

В городе реализуется множество проектов. Например, проект «Музейный код “Патриот”, в рамках которого учащиеся на базе Государственного музея истории Вооруженных Сил проводят экскурсии как для сверстников, так и для гостей этого музея. “Работа в рамках образовательного туризма ведется активно, и каждый раз находятся новые формы. Новые экскурсионные маршруты разрабатываются, и думаю, что Минск продолжит свое участие и работу в данном направлении”, — подытожила Светлана Кравчук.

Октябрь 2025 года объявлен в Беларуси месяцем образовательного туризма. План его проведения утвержден Министерством образования и Министерством спорта и туризма и размещен на сайте Национального агентства по туризму. Основные мероприятия, включенные в этот план, — профориентационные экскурсии для учащихся, посещение музеев, республиканские акции, фестивали и семинары.