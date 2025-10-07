Власти нашли крайних в срыве подачи тепла в дома калининградцев

В Калининградской области проблемы с подачей тепла в основном связаны с бездействием управляющих компаний. Об этом во вторник, 7 октября, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства.
Министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз рассказал, что в 19 муниципалитетах региона уже начали отопительный сезон. Только в трёх батареи ещё холодные: в Гурьевске тепло планируют дать 10 октября, в Балтийске и Полесске — 13-го.
По данным министерства, в настоящее время к отоплению подключено 93% учреждений социальной сферы и 75% жилья. Сергей Черномаз подчеркнул, что запасы угля в регионе составляют 121,3% от требуемого, мазута — 116,9%.
До 20 ноября муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Эти документы регламентируют, в частности, состояние котельных и наличие нормативных запасов топлива. В настоящее время идут проверки совместно с Ростехнадзором.
«12 муниципальных образований уже проверены, им выданы замечания, три муниципалитета подготовлены к проверке. И уже выданы два акта готовности — это Ладушкинский и Янтарный городские округа», — сообщил Сергей Черномаз.
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что к нему в соцсети поступают многочисленные жалобы от жителей на отсутствие тепла: «Я даже с некоторыми созвонился и вижу, что вопрос в большей степени связан с управляющими компаниями».
Глава региона дал поручение главам муниципалитетов совместно с министерством регионального контроля провести работу с УК. «До конца недели — мне доклад по каждой компании, которая нарушает график подачи тепла», — строго сказал Алексей Беспрозванных.
При возникновении проблем с отоплением жители Калининградской области могут обращаться в ЕДДС и УК.