В башкирской деревне Смаково открылся фельдшерско-акушерский пункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», открылся в башкирской деревне Смаково. Об этом сообщили в Минздраве Республики Башкортостан.
В медпункте есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Там установили все необходимое оборудование для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В новом ФАПе первичную медико-санитарную помощь будут получать 323 жителя деревни Смаково.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.