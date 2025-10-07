Латвия запрещает «экскурсионные автобусы» в Беларусь и Россию

В соответствии с документом, перевозчикам запрещено осуществлять международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами с пересечением границы в пунктах пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»), а также «Гребнево» (с российской стороны «Убылинка») и «Терехово» («Бурачки») с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года.
Запрет касается всех перевозчиков независимо от страны регистрации транспортного средства и формы деятельности.
Перевозки регулярными рейсами пока сохраняются. При этом латвийские пограничники с 15 октября 2025 года имеют право отказать во въезде в Беларуси и Россию нерегулярным автобусам.
Ранее сообщалось, что профильное латвийское министерство поручило подготовить правовое обоснование запрета автобусных рейсов в страны Союзного государства. На данный момент из Латвии есть четыре автобусных рейса в Россию и три — в Беларусь.