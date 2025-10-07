Латвия запрещает «экскурсионные автобусы» в Беларусь и Россию

В соответствии с документом, перевозчикам запрещено осуществлять международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами с пересечением границы в пунктах пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»), а также «Гребнево» (с российской стороны «Убылинка») и «Терехово» («Бурачки») с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года.