Латвия запрещает «экскурсионные автобусы» в Беларусь и Россию

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Латвия с 1 ноября запрещает нерегулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию, такое решение утвердило во вторник правительство республики.

Источник: Social media page of Valsts robežsardze

В соответствии с документом, перевозчикам запрещено осуществлять международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами с пересечением границы в пунктах пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»), а также «Гребнево» (с российской стороны «Убылинка») и «Терехово» («Бурачки») с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года.

Запрет касается всех перевозчиков независимо от страны регистрации транспортного средства и формы деятельности.

Перевозки регулярными рейсами пока сохраняются. При этом латвийские пограничники с 15 октября 2025 года имеют право отказать во въезде в Беларуси и Россию нерегулярным автобусам.

Ранее сообщалось, что профильное латвийское министерство поручило подготовить правовое обоснование запрета автобусных рейсов в страны Союзного государства. На данный момент из Латвии есть четыре автобусных рейса в Россию и три — в Беларусь.

