Прокуратура нагрянула с проверкой во Дворец спорта «Юность»

Представители ведомства отреагировали на жалобу горожан.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура начала проверку соблюдения прав воспитанников калининградского Дворца спорта «Юность», сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что в прокуратуру поступило коллективное обращение родителей детей, которые в «Юности» занимаются. Они заявили о нарушениях в деятельности учреждения.

«Будет дана оценка исполнению законодательства при обеспечении воспитанников учреждения оборудованием и спортивным инвентарем», — прокомментировали в прокуратуре.

Впереди решение вопроса о принятии мер прокурорского реагирования.