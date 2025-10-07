Прокуратура нагрянула с проверкой во Дворец спорта «Юность»

Прокуратура начала проверку соблюдения прав воспитанников калининградского Дворца спорта «Юность», сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что в прокуратуру поступило коллективное обращение родителей детей, которые в «Юности» занимаются. Они заявили о нарушениях в деятельности учреждения.
«Будет дана оценка исполнению законодательства при обеспечении воспитанников учреждения оборудованием и спортивным инвентарем», — прокомментировали в прокуратуре.
Впереди решение вопроса о принятии мер прокурорского реагирования.