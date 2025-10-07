Ричмонд
В Липецкой области установят более 1600 новых контейнеров для мусора

В прошлом году регион получил 1300 баков для твердых коммунальных отходов.

Более 1600 новых контейнеров для отходов установят в 2025 году в Липецкой области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в управлении экологии и природных ресурсов региона.

Большая часть контейнеров заменит старые. Также планируют оборудовать и новые мусорные площадки.

В прошлом году регион получил 1300 баков для твердых коммунальных отходов, 56 из них, рассчитанных на раздельный сбор мусора, установлены во дворах Липецка. Всего же в области 80% контейнерных площадок оборудованы баками для сбора пластиковых бутылок, флаконов и канистр.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.