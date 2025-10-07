Ричмонд
В городе Сельцо Брянской области обустроили три двора

В проектах учтены пожелания местных жителей.

Три дворовые территории благоустроили в городе Сельцо Брянской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте ТЭК и ЖКХ региона.

Работы провели по улице Кирова, 63, улице Мейпариани, 34 и у дома № 1 в одноименном переулке. Там установили новые скамейки и урны, уложили асфальт и оборудовали уличное освещение. Проекты благоустройства разрабатывали с учетом интересов и пожелания местных жителей.

Напомним, что ранее специалисты также привели в порядок три двора в городе Унече. Они обновили территории на Октябрьской улице возле домов № 2 и 4, а также на улице Луначарского у дома № 31.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.