В Яндекс. Переводчике и Google Translate появится язык горских евреев

Президент международного фонда Герман Захарьяев пояснил, что искусственный интеллект способен распознавать окончания, спряжения и морфемы, чтобы автоматически переводить тексты с этого языка. Проект откроет новый этап в сохранении и популяризации джуури, делая его не только памятником прошлого, но и живым языком цифрового будущего, подчеркнул Захарьяев.