В Яндекс. Переводчике и Google Translate появится язык горских евреев

По данным СТМЭГИ, джуури внесен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих языков. Он относится к западной подгруппе иранской ветви индоевропейской семьи и восходит к древнеперсидскому и ивриту. На джуури традиционно говорили горские евреи Кавказа в Азербайджане, Дагестане и Кабардино-Балкарии.
«Язык горских евреев джуури в следующем году станет доступен в сервисах машинного перевода Яндекс. Переводчик и Google Translate», — рассказали РИА Новости в фонде. В процессе интеграции языка в переводчики будет активно задействована нейросеть, добавили представители СТМЭГИ.
Президент международного фонда Герман Захарьяев пояснил, что искусственный интеллект способен распознавать окончания, спряжения и морфемы, чтобы автоматически переводить тексты с этого языка. Проект откроет новый этап в сохранении и популяризации джуури, делая его не только памятником прошлого, но и живым языком цифрового будущего, подчеркнул Захарьяев.
В джуури используются четыре алфавита: дагестанская кириллица, азербайджанская кириллица, азербайджанская латиница и иврит. В Яндекс. Переводчик будет интегрирован литературный вариант джуури, основанный на дагестанской кириллице, сообщили в СТМЭГИ.
Ранее фонд в онлайн-формате провёл международный VI Всемирный фестиваль джуури.