Омскому хору посвятили общероссийскую почтовую открытку

Художественную открытку, посвященную Омскому русскому народному хору выпустила в обращение Почта России. Об этом сообщила пресс-служба УФПС Омской области.
«В честь 75-летнего юбилея со дня основания Государственного академического Омского русского народного хора Почта России выпустила в обращение художественную открытку, торжественное гашение которой прошло 4 октября на сцене Омской филармонии», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Также в УФПС Омской области отметили, что юбилейная открытка с изображением артистов из действующего состава хора вышла общим тиражом 1 000 экземпляров и ее можно будет отправлять по всему миру. Однако, подобные открытки являются объектом пристального внимания коллекционеров, и поэтому, ее уже, скорее всего, раскупили, добавили в ведомстве.