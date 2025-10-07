Омскому хору посвятили общероссийскую почтовую открытку

Также в УФПС Омской области отметили, что юбилейная открытка с изображением артистов из действующего состава хора вышла общим тиражом 1 000 экземпляров и ее можно будет отправлять по всему миру. Однако, подобные открытки являются объектом пристального внимания коллекционеров, и поэтому, ее уже, скорее всего, раскупили, добавили в ведомстве.