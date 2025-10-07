Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскому хору посвятили общероссийскую почтовую открытку

Нестандартный знак государственного внимания к омским исполнителям был приурочен к 75-летнему юбилею знаменитого коллектива.

Источник: Комсомольская правда

Художественную открытку, посвященную Омскому русскому народному хору выпустила в обращение Почта России. Об этом сообщила пресс-служба УФПС Омской области.

«В честь 75-летнего юбилея со дня основания Государственного академического Омского русского народного хора Почта России выпустила в обращение художественную открытку, торжественное гашение которой прошло 4 октября на сцене Омской филармонии», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Также в УФПС Омской области отметили, что юбилейная открытка с изображением артистов из действующего состава хора вышла общим тиражом 1 000 экземпляров и ее можно будет отправлять по всему миру. Однако, подобные открытки являются объектом пристального внимания коллекционеров, и поэтому, ее уже, скорее всего, раскупили, добавили в ведомстве.