Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Жарковском Тверской области запустили 3 новые газовые котельные

Благодаря этому качество теплоснабжения улучшится для 1400 человек.

Три новые газовые котельные заработали в поселке Жарковском Тверской области. Модернизация коммунальной инфраструктуры — одна из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате правительства региона.

Котельные находятся на улицах Советской, Доватора и Красноармейской. К ним подключены жилые дома, школа, медицинские учреждения и другие здания. С запуском новых объектов в этом отопительном периоде качество теплоснабжения улучшится для 1400 местных жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.