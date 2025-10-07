В поселке Жарковском Тверской области запустили 3 новые газовые котельные

Три новые газовые котельные заработали в поселке Жарковском Тверской области. Модернизация коммунальной инфраструктуры — одна из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате правительства региона.
Котельные находятся на улицах Советской, Доватора и Красноармейской. К ним подключены жилые дома, школа, медицинские учреждения и другие здания. С запуском новых объектов в этом отопительном периоде качество теплоснабжения улучшится для 1400 местных жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.