В Прикамье завершили ремонт участка дороги Пермь — Усть-Качка

На асфальте была глубокая колея.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае завершили ремонт участка дороги Пермь — Усть-Качка протяженностью более 5,6 километров. Работы велись от аэропорта «Пермь» до поворота на деревню Мокино.

На этом участке устранили глубокую колею, которая образовалась из-за интенсивного движения — дорогой ежедневно пользуются более 40 тысяч автомобилей. Магистраль ведет к курорту «Усть-Качка», куда ежегодно приезжают свыше 60 тысяч отдыхающих.

— В процессе ремонта сняли старое покрытие, уложили новый асфальт в два слоя, укрепили обочины и нанесли свежую разметку. Работы выполнили на год раньше запланированного срока, — рассказали в пресс-службе Правительства Пермского края.