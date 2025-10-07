В Прикамье завершили ремонт участка дороги Пермь — Усть-Качка

На этом участке устранили глубокую колею, которая образовалась из-за интенсивного движения — дорогой ежедневно пользуются более 40 тысяч автомобилей. Магистраль ведет к курорту «Усть-Качка», куда ежегодно приезжают свыше 60 тысяч отдыхающих.