Задачи по наведению порядка с вывозом мусора обсудили в Ростовской области

Для предотвращения сбоев в системе и ликвидации стихийных свалок в Ростовской области потребуется оборудовать дворы и улицы дополнительными контейнерными площадками и специализированными емкостями большого объема — мульдами. Об этом шла речь на очередном заседании региональной межведомственной группы под председательством губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
По данным донского министерства ЖКХ, в регионе требуется дооснастить более шесть тысяч существующих контейнерных площадок и создать почти три тысячи новых. Кроме того, в 30 муниципалитетах необходимо установить около тысячи мульд для мест, где даже при регулярном вывозе обычных контейнеров недостаточно. На сегодня в области установлено лишь 652 такие емкости.
Для решения проблемы региональный бюджет продолжит оказывать финансовую помощь муниципалитетам.
