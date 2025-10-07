Ричмонд
Задачи по наведению порядка с вывозом мусора обсудили в Ростовской области

В Ростовской области разработали план решения проблемы с вывозом мусора.

Источник: Комсомольская правда

Для предотвращения сбоев в системе и ликвидации стихийных свалок в Ростовской области потребуется оборудовать дворы и улицы дополнительными контейнерными площадками и специализированными емкостями большого объема — мульдами. Об этом шла речь на очередном заседании региональной межведомственной группы под председательством губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

По данным донского министерства ЖКХ, в регионе требуется дооснастить более шесть тысяч существующих контейнерных площадок и создать почти три тысячи новых. Кроме того, в 30 муниципалитетах необходимо установить около тысячи мульд для мест, где даже при регулярном вывозе обычных контейнеров недостаточно. На сегодня в области установлено лишь 652 такие емкости.

Для решения проблемы региональный бюджет продолжит оказывать финансовую помощь муниципалитетам.

