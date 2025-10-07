Задачи по наведению порядка с вывозом мусора обсудили в Ростовской области

По данным донского министерства ЖКХ, в регионе требуется дооснастить более шесть тысяч существующих контейнерных площадок и создать почти три тысячи новых. Кроме того, в 30 муниципалитетах необходимо установить около тысячи мульд для мест, где даже при регулярном вывозе обычных контейнеров недостаточно. На сегодня в области установлено лишь 652 такие емкости.