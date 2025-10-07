В Югорске открыли военно-патриотический клуб «Ратник»

Торжественное открытие военно-патриотического клуба «Ратник» состоялось в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации города.
В программу обучения клуба входит начальная военная и строевая подготовка. В нем школьники получат навыки тактической медицины, рукопашного боя, сборки и разборки оружия. Также курсанты будут принимать участие в полевых сборах и патриотических мероприятиях.
К обучению в «Ратнике» уже приступили 38 ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Им выдали форму и книжки курсантов, в которых будут фиксироваться все достижения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.