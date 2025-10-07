В Молдове хотят ликвидировать специальность «нарколог»: «Если это произойдет, страну просто захлестнут алкоголизм и наркомания!» — мнение специалиста

В Молдове будет ликвидирована специальность «нарколог», поскольку «она была придумана в Советском Союзе» во время горбачёвской антиалкогольной кампании и «Европа странно смотрит на нас» из-за их наличия, объявила министр здравоохранения Алла Немеренко.
По её словам, наркологии в научном мире не существует, а «речь идёт о зависимости — от наркотиков, от психотропных веществ, от алкоголя. Этим занимаются психиатры»:
— Наркология должна исчезнуть, как диспансеры, должны остаться койки для пациентов, сталкивающихся с серьезными проблемами с потреблением алкоголя.
Наркологи же, заверила она, будут «трансформированы» в психиатров, подготовлены по новой специальности и «больше сосредоточатся на проблемах алкоголя».
КОММЕНТАРИЙ НАРКОЛОГА
На условиях анонимности поговорили с врачом-наркологом с гигантским стажем работы.
— Это совершенно неправильно! — говорит врач. — Да, мы слышали о такой инициативе, был такой звон, разговоры, мы пока молчим…
— Но наркологи нужны, необходимы?
— Конечно! Знаете, даже в Румынии ребята борются за наркологию, в стране алкоголизм и наркомания — огромные проблемы. В Румынии, наоборот, хотят открыть еще больше наркологических центров! И в Молдове наркомания и алкоголизм — огромные проблемы! Если ликвидировать институт наркологов страну просто захлестнут алкоголизм и наркомания!