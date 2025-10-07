Открытие нобелевских лауреатов поможет в лечении аутоиммунных заболеваний

«Благодаря открытиям ученых теперь возможно достичь большей эффективности во время лечения аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, сахарный диабет I типа, аутоиммунный тиреоидит, а также для контроля иммунного отторжения при трансплантации органов, — сказала эксперт. — Например, можно сократить сроки терапии — вместо пожизненного приема препаратов может быть достаточно короткого курса иммунокоррекции. Также можно будет снизить токсичность благодаря переходу к таргетным методам, которые точечно воздействуют на нарушенные механизмы толерантности, не подавляя весь иммунитет. И, конечно же, это позволит развиваться превентивной медицине — создавать вакцины, способные предотвращать развитие аутоиммунных заболеваний у пациентов из групп риска».