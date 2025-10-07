В городе Скопине Рязанской области откроют два агрокласса

Два агротехнологических класса откроют в школах № 1 и 4 города Скопина Рязанской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
«Агроклассы играют важную роль в подготовке специалистов для АПК. Мы уверены, что знания школьников по профильным предметам будут только лучше, в университет поступят целеустремленные ребята, а предприятия получат высококвалифицированных работников», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Кошелкин.
Сотрудничать со школами будут два аграрных предприятия: «Полянская птицефабрика» и «СПФ Рязань», на котором разводят свиней. К работе подключился и Рязанский государственный агротехнологический университет. Ученики агроклассов смогут погрузиться в профильные науки, и им будет прощу определиться с будущей профессией.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.