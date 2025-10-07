В Усть-Лабинске на Кубани запустили новый промышленный тур

Новый промышленный тур «Строительная сила Псебая» запустили в Усть-Лабинске в Краснодарском крае. Развитие внутреннего туризма соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Усть-Лабинского района.
В туре уже побывали школьники из Новороссийска. Их познакомили с историей и достижениями предприятия «Главстрой-Усть-Лабинск» и работой его специалистов. Также ребятам показали процесс изготовления строительных материалов от сырья до конечной продукции, ознакомили с работой лаборатории качества и всех участков создания продукции.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.