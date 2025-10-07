Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Лабинске на Кубани запустили новый промышленный тур

В нем уже приняли участие школьники из Новороссийска.

Новый промышленный тур «Строительная сила Псебая» запустили в Усть-Лабинске в Краснодарском крае. Развитие внутреннего туризма соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Усть-Лабинского района.

В туре уже побывали школьники из Новороссийска. Их познакомили с историей и достижениями предприятия «Главстрой-Усть-Лабинск» и работой его специалистов. Также ребятам показали процесс изготовления строительных материалов от сырья до конечной продукции, ознакомили с работой лаборатории качества и всех участков создания продукции.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.