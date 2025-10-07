В центре Воронежа обновили «вафельную» разметку для борьбы с заторами

В ночь на вторник, 7 октября, в центре Воронежа провели работы по обновлению «вафельной» разметки на оживленном перекрестке улиц Кольцовской и Плехановской. Информацию о выполненных работах подтвердили в городском управлении дорожного хозяйства.
Эта разметка, которую в народе называют «вафельницей», призвана улучшить транспортную дисциплину и предотвратить образование заторов. Ее принцип действия прост: водителям запрещено выезжать на перекресток, обозначенный желтой сеткой, если впереди образовался затор и нет гарантии, что они успеют покинуть перекресток до включения красного сигнала светофора. Нарушение этого правила влечет за собой административный штраф в размере 1000 рублей.
Первая «вафельная» разметка появилась в Воронеже на пересечении улицы 45-й Стрелковой Дивизии и Московского проспекта. Затем такие же были нанесены на других проблемных перекрестках города: у торгового центра «Галерея Чижова» и у театра оперы и балета, рядом с Никитинской библиотекой.