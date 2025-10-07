В центре Воронежа обновили «вафельную» разметку для борьбы с заторами

Эта разметка, которую в народе называют «вафельницей», призвана улучшить транспортную дисциплину и предотвратить образование заторов. Ее принцип действия прост: водителям запрещено выезжать на перекресток, обозначенный желтой сеткой, если впереди образовался затор и нет гарантии, что они успеют покинуть перекресток до включения красного сигнала светофора. Нарушение этого правила влечет за собой административный штраф в размере 1000 рублей.