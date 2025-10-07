Ричмонд
В калининградском «Водоканале» объяснили, что могло стать причиной рвущейся из кранов рыбной вони

Опасности для здоровья жителей нет.

Причиной воняющей рыбой воды, на которую жаловались калининградцы, могли стать жгутиковые водоросли. Об этом, ссылаясь на мнение кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского научного центра Российской Академии наук Елены Ежовой, сообщает областной «Водоканал» во вторник, 7 октября.

«В случае “рыбного” запаха, появившегося недавно в воде системы водопитания водозабора водоёмов, связанных с прудом Нескучный, где высшая водная растительность развита незначительно, а бактериальные показатели низки, с максимальной вероятностью можно предположить, что причина его появления ­обильное “цветение” жгутиковых водорослей из группы хризофитовых», — рассказали в организации.

Многие золотистые водоросли начинают активно размножаться осенью и весной, когда не нужно ни с кем конкурировать за питательные вещества. Ответственны за «рыбный» запах летучие органические соединения ­ полиненасыщенные жирные кислоты и амины. Эти вещества не токсичны для окружающей среды и человека, но из-за них вода может неприятно пахнуть и даже иметь коричневатый оттенок (при большой концентрации микроводорослей).

«Классические методы водоподготовки (коагуляция, фильтрация, хлорирование) не всегда позволяют полностью удалить эти запахи. Причины учащения вспышек золотистых водорослей коренятся, вероятно, в глобальных изменениях природной среды, они будут повторяться во многих районах весной и осенью, поэтому стоит изучить уникальное для наших питьевых источников сочетание природных факторов, выявить конкретную причину и постараться устранить её на перспективу», — добавили в Водоканале".

Жители центральных улиц Калининграда пожаловались на «рыбный запах воды», который мешает мыться и готовить. Такую картину горожане наблюдают уже несколько дней. Роспотребнадзор проверяет воду.