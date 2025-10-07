В калининградском «Водоканале» объяснили, что могло стать причиной рвущейся из кранов рыбной вони

Многие золотистые водоросли начинают активно размножаться осенью и весной, когда не нужно ни с кем конкурировать за питательные вещества. Ответственны за «рыбный» запах летучие органические соединения ­ полиненасыщенные жирные кислоты и амины. Эти вещества не токсичны для окружающей среды и человека, но из-за них вода может неприятно пахнуть и даже иметь коричневатый оттенок (при большой концентрации микроводорослей).