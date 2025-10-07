В Тамбове модернизировали библиотеку имени К. В. Плехановой

Библиотека имени К. В. Плехановой в Тамбове стала модельной при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации города.
В учреждении установили новую мебель и технику, а также мини-типографию. Кроме того, там оборудовали кинозал, где будут проходить презентации, лекции, просмотры документальных и детских фильмов.
Помимо этого, созданы зоны для чтения. Для библиотеки было приобретено более четырех тысяч новых книг, включая литературу современных авторов, познавательные и научно-справочные издания, специальную литературу для незрячих и слабовидящих.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.