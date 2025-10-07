Производитель солений из Нижегородской области увеличит выработку на 12%

Компания «Фрешмаркет», которая производит соления, из Нижегородской области намерена увеличить выработку на 12% при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока для внедрения улучшений был выбран процесс производства моркови по-корейски. Доля продажи этой продукции составляет 20% в выручке компании.
«Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 29 проблем в потоке, среди которых — ожидания и простои машины в цехе чистки моркови, затраты времени на передачу продукции между цехами и на ремонт оборудования. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного проекта компании позволит увеличить выработку на предприятии на 12%», — рассказал Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.