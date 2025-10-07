Производитель солений из Нижегородской области увеличит выработку на 12%

«Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 29 проблем в потоке, среди которых — ожидания и простои машины в цехе чистки моркови, затраты времени на передачу продукции между цехами и на ремонт оборудования. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного проекта компании позволит увеличить выработку на предприятии на 12%», — рассказал Максим Черкасов.