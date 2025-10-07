Сирены включат на Туапсинском НПЗ 9 октября

Сирены включат на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Плановая проверка локальной системы оповещения начнется в 10:00.
«Будут включены электрические сирены, голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке», — сообщили в администрации Туапсинского округа.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что на территории НПЗ в Туапсе при атаке БПЛА пострадали два человека. На территории загорелось помещение охраны, пожар оперативно потушили. Пострадавших тем временем госпитализировали.
