Сирены включат на Туапсинском НПЗ 9 октября

Жителей Туапсе предупредили о проверке сирен на нефтеперерабатывающем заводе.

Источник: Комсомольская правда

Сирены включат на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.

Плановая проверка локальной системы оповещения начнется в 10:00.

«Будут включены электрические сирены, голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке», — сообщили в администрации Туапсинского округа.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что на территории НПЗ в Туапсе при атаке БПЛА пострадали два человека. На территории загорелось помещение охраны, пожар оперативно потушили. Пострадавших тем временем госпитализировали.

