В Серафимовичском районе Волгоградской области создали новый питомник

Новый постоянный лесной питомник запустили в Серафимовичском районе Волгоградской области. Там будут выращивать деревья для лесовосстановления, которое проводят в том числе по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Площадь лесного питомника составляет пять гектаров. Выращиваемого на этом участке посадочного материала будет достаточно для создания не менее 75 га новых лесных культур ежегодно.
В комитете отметили, что питомник, созданный на базе Серафимовичского лесничества, стал 20-м по счету в регионе. Теперь деревья в области выращивают на площади 164 га, что вдвое больше, чем было в 2017 году.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.