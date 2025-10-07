Ричмонд
Житель Берестовицкого района может сесть на три года за разборки с соседом

МВД: соседские разборки из-за земли закончились членовредительством под Берестовицей.

Источник: Комсомольская правда

В Берестовицком районе после разборок с соседом один сельчанин оказался в больнице, а второй — в милиции. Подробности рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Конфликт назревал между двумя мужчинами довольно давно. Сорокалетний сельчанин и его 59-летний сосед никак не могли договориться о земле. В конце августа конфликт достиг своего пика.

В тот день 59-летний белорус проезжал на самодельном тракторе и увидел собак соседа вблизи своего участка. Это мужчине не понравилось, и он решил на тракторе покататься по участку соседа в отместку. Сосед перерезал ему путь и угодил под трактор.

— Потерпевший получил перелом пальца на ноге, что относится к менее тяжким телесным повреждениям, — рассказали в УВД.

За членовредительство несговорчивому соседу грозит до трех лет лишения свободы.

