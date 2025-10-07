Житель Берестовицкого района может сесть на три года за разборки с соседом

В Берестовицком районе после разборок с соседом один сельчанин оказался в больнице, а второй — в милиции. Подробности рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Конфликт назревал между двумя мужчинами довольно давно. Сорокалетний сельчанин и его 59-летний сосед никак не могли договориться о земле. В конце августа конфликт достиг своего пика.
В тот день 59-летний белорус проезжал на самодельном тракторе и увидел собак соседа вблизи своего участка. Это мужчине не понравилось, и он решил на тракторе покататься по участку соседа в отместку. Сосед перерезал ему путь и угодил под трактор.
— Потерпевший получил перелом пальца на ноге, что относится к менее тяжким телесным повреждениям, — рассказали в УВД.
За членовредительство несговорчивому соседу грозит до трех лет лишения свободы.
Также СК рассказал, как минчанка потеряла 160 тысяч рублей из-за лженачальницы и повестки Нацбанка.
Тем временем МВД объявило в розыске 34-летнего белоруса, пропавшего в Германии.