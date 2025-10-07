Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 7 годам колонии

До этого Лазарева уже была заочно осуждена в России: в конце 2024-го Второй Западный окружной военный суд приговорил ее к 6,5 года лишения свободы по делу о пропаганде терроризма и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение четырех лет. Приговор связан с ее высказываниями об ударах Вооруженных сил Украины по территории России: в 2023-м она заявила в интервью, что «радуется» атакам украинских дронов.