Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детская школа искусств Магнитогорска получила новые музыкальные инструменты

В учреждение поступили домры, флейты, кларнеты, скрипки, гитары, виолончель и фортепиано.

Новые музыкальные инструменты поступили в детскую школу искусств № 6 в Магнитогорске Челябинской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в учреждении.

Школа получила домры, флейты, кларнеты, скрипки, гитары, виолончель и фортепиано. Также там появилось современное оборудование.

«Мы уверены, что новые музыкальные инструменты станут еще большей мотивацией для творческого развития и вдохновения наших юных музыкантов, а также залогом их будущих успехов, что поможет открыть перед ними новые горизонты и возможности для самореализации в мире искусства», — отметили в детской школе искусств.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.