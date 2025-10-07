Детская школа искусств Магнитогорска получила новые музыкальные инструменты

Новые музыкальные инструменты поступили в детскую школу искусств № 6 в Магнитогорске Челябинской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в учреждении.
Школа получила домры, флейты, кларнеты, скрипки, гитары, виолончель и фортепиано. Также там появилось современное оборудование.
«Мы уверены, что новые музыкальные инструменты станут еще большей мотивацией для творческого развития и вдохновения наших юных музыкантов, а также залогом их будущих успехов, что поможет открыть перед ними новые горизонты и возможности для самореализации в мире искусства», — отметили в детской школе искусств.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.