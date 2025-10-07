Минтранс предложил запретить допуск имеющих судимость к перевозкам детей

О готовящихся поправках в ст. 328 Трудового кодекса рассказал замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктор Остриков, выступая в Совете Федерации. Он также перечислил, какие преступные деяния могут стать причиной недопуска к перевозкам — похищение, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, грабеж, разбой.