Девочка-инвалид из-за чиновников и врачей на целые месяцы осталась без льготных лекарств

В Башкирии девочку-инвалида на три месяца оставили без льготных лекарств.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Учалинская межрайонная прокуратура через суд добилась обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями несовершеннолетней девочки-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Проверка, проведенная надзорным ведомством, установила, что ребенок, несмотря на заключение врачебной комиссии, в течение трех месяцев не обеспечивался необходимыми медикаментами. В связи с этим законные представители девочки были вынуждены приобретать лекарства за свой счет.

Прокуратура обратилась в суд с иском к Министерству здравоохранения региона и медицинской организации с требованием обеспечить бесперебойное снабжение ребенка всем необходимым, а также взыскать деньги, потраченные семьей на покупку медикаментов.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора, решение было обращено к немедленному исполнению.

— В настоящее время девушка обеспечена необходимыми медикаментами, — отмечают в надзорном ведомстве.

