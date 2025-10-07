Девочка-инвалид из-за чиновников и врачей на целые месяцы осталась без льготных лекарств

В Башкирии Учалинская межрайонная прокуратура через суд добилась обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями несовершеннолетней девочки-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Проверка, проведенная надзорным ведомством, установила, что ребенок, несмотря на заключение врачебной комиссии, в течение трех месяцев не обеспечивался необходимыми медикаментами. В связи с этим законные представители девочки были вынуждены приобретать лекарства за свой счет.
Прокуратура обратилась в суд с иском к Министерству здравоохранения региона и медицинской организации с требованием обеспечить бесперебойное снабжение ребенка всем необходимым, а также взыскать деньги, потраченные семьей на покупку медикаментов.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора, решение было обращено к немедленному исполнению.
— В настоящее время девушка обеспечена необходимыми медикаментами, — отмечают в надзорном ведомстве.
