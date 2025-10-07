Показатель заболеваемости ОРВИ снизился в Новосибирской области за неделю

По сравнению с предыдущей неделей, данный показатель уменьшился на 12,39%. Больше половины случаев ОРВИ, а именно 11 699, зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет. При этом, случаев заболевания гриппом за отчетный период не выявлено.