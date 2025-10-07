Ричмонд
Показатель заболеваемости ОРВИ снизился в Новосибирской области за неделю

Больше половины случаев ОРВИ, а именно 11 699, зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.

В период с 29 сентября по 5 октября за медицинской помощью в связи с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратились 22 327 жителей Новосибирской области. Об этом информирует пресс-служба регионального подразделения Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей, данный показатель уменьшился на 12,39%. Больше половины случаев ОРВИ, а именно 11 699, зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет. При этом, случаев заболевания гриппом за отчетный период не выявлено.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что в регионе продолжается вакцинация населения против гриппа. На данный момент прививку от гриппа получили 688 374 человека. За последнюю неделю вакцинировано 137 579 жителей области.