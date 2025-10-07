Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Котласе благоустроили участок бульвара на проспекте Мира

Там уложили новое тротуарное покрытие, установили скамейки, высадили кустарники и деревья.

Участок бульвара на проспекте Мира благоустроили в городе Котласе Архангельской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Общественная территория находится в границах улиц Невского и Кузнецова. Эта пешеходная зона ведет к городской больнице, часовне и детскому спортивному клубу. Там уложили новое тротуарное покрытие, установили скамейки и урны. Также специалисты высадили кустарники и деревья, а вдоль пешеходных дорожек смонтировали современное уличное освещение.

«В настоящее время благоустройство пространства завершено. Ведется приемка выполненных работ», — добавил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.