В городе Котласе благоустроили участок бульвара на проспекте Мира

Участок бульвара на проспекте Мира благоустроили в городе Котласе Архангельской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Общественная территория находится в границах улиц Невского и Кузнецова. Эта пешеходная зона ведет к городской больнице, часовне и детскому спортивному клубу. Там уложили новое тротуарное покрытие, установили скамейки и урны. Также специалисты высадили кустарники и деревья, а вдоль пешеходных дорожек смонтировали современное уличное освещение.
«В настоящее время благоустройство пространства завершено. Ведется приемка выполненных работ», — добавил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.