Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером КХЛ, одержавшим 600 побед

Главный тренер «Динамо-Минск» Квартальнов одержал 600 побед в КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов одержал юбилейную победу в Континентальной хоккейной лиге, пишет ТАСС.

Благодаря новой победе клуба Квартальнов стал первым тренером, который одержал 600 побед в качестве главного тренера в Фонбет — КХЛ. Юбилейная отметка покорилась Квартальному после того, как минчане обыграли дома челябинский «Трактор». В домашнем матче «зубры» выиграли у челябинцев со счетом 4:1.

На втором месте в рейтинге побед в КХЛ после Квартальнова идет Игорь Никитин, который с этого сезона возглавляет московский ЦСКА (466).

В прошлом сезоне Квартальнов выиграл Кубок Гагарина с ярославским «Локомотивом».

Напомним, в июне главный тренер «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов введен в Зал славы российского хоккея.