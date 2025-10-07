Главный тренер «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером КХЛ, одержавшим 600 побед

Благодаря новой победе клуба Квартальнов стал первым тренером, который одержал 600 побед в качестве главного тренера в Фонбет — КХЛ. Юбилейная отметка покорилась Квартальному после того, как минчане обыграли дома челябинский «Трактор». В домашнем матче «зубры» выиграли у челябинцев со счетом 4:1.