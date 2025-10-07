Главный тренер «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером КХЛ, одержавшим 600 побед

Главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов одержал юбилейную победу в Континентальной хоккейной лиге, пишет ТАСС.
Благодаря новой победе клуба Квартальнов стал первым тренером, который одержал 600 побед в качестве главного тренера в Фонбет — КХЛ. Юбилейная отметка покорилась Квартальному после того, как минчане обыграли дома челябинский «Трактор». В домашнем матче «зубры» выиграли у челябинцев со счетом 4:1.
На втором месте в рейтинге побед в КХЛ после Квартальнова идет Игорь Никитин, который с этого сезона возглавляет московский ЦСКА (466).
В прошлом сезоне Квартальнов выиграл Кубок Гагарина с ярославским «Локомотивом».
Напомним, в июне главный тренер «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов введен в Зал славы российского хоккея.