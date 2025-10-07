Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гуляевой

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Нины Ивановны Гуляевой. Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила Московскому художественному театру имени А. П. Чехова, его легендарной сцене, зрителям и творческим единомышленникам. Она мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо», — говорится в телеграмме президента РФ.