Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гуляевой

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ, вдовы актера Вячеслава Невинного Нины Гуляевой, отметив, что она мастерски владела профессией.
Гуляева скончалась в пятницу, ей было 94 года.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Нины Ивановны Гуляевой. Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила Московскому художественному театру имени А. П. Чехова, его легендарной сцене, зрителям и творческим единомышленникам. Она мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо», — говорится в телеграмме президента РФ.
Путин подчеркнул, что светлая память «об этой замечательной актрисе, искреннем, доброжелательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей, всех почитателей ее щедрого дарования».
Прощание с народной артисткой России Ниной Гуляевой состоялось во вторник, в МХТ имени Чехова. После кремации прах будет захоронен на Троекуровском кладбище Москвы, рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным.