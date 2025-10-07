Вывезенную из Таиланда в Мьянму россиянку освободили

Как позже рассказал сам Ван Син, из Мэсота его на лодке перевезли в Мьянму — на той стороне актера уже ждали вооруженные люди. Тогда он понял, что дело плохо, однако из-за страха не стал сопротивляться. Первые несколько дней его и еще десять мужчин из Китая держали в здании скам-центра, затем перевели в другое, где было уже 50 человек. Там людей учили быстро печатать на клавиатуре, но до мошенничества дела не дошло.