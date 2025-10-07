В Ростовской области износ коммунальных сетей достиг 80 процентов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой обсудил состояние водохозяйственного комплекса Таганрога. На встрече в Москве глава региона отметил, что износ сетей водоснабжения и водоотведения в приморском городе превышает 86%.
Для решения проблемы требуется капитальный ремонт 80 км водопроводных и 48 км канализационных сетей стоимостью около 1,9 млрд рублей, а также реконструкция очистных сооружений, на что потребуется еще около двух млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что водохозяйственный комплекс всего региона нуждается в масштабных инвестициях.
— Мы будем работать над тем, чтобы проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры приморского города попали в соответствующие федеральные программы. Водохозяйственный комплекс всего региона требует колоссальных вложений, и мы очень рассчитываем на поддержку Валентины Ивановны в этом вопросе, — сказано в сообщении.
