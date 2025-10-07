Ричмонд
В деревне Сетка в Тульской области обустроили новую детскую площадку

На ее территории установили игровой и спортивный комплексы, двухсекционные качели и скамейки.

Новая детская площадка появилась в деревне Сетка в Тульской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Веневского района.

На общественной территории установили игровой и спортивный комплексы, двухсекционные качели, скамейки и урну. Также там есть информационный стенд с правилами эксплуатации.

Напомним, что ранее еще одну детскую площадку открыли городе Щекино. Она оснащена современными игровыми комплексами, качелями, горками и развивающими панелями. Для безопасности детей уложено прорезиненное покрытие.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.