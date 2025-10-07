Ян Габинский покинет пост главного врача Уральского института кардиологии

В Свердловской области свой пост покидает главный врач Уральского института кардиологии Ян Габинский. У него истекает предельный срок нахождения в должности. Свой пост он должен покинуть 9 октября. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
— В соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации с 2017 года определен предельный возраст для главных врачей. Он составляет 65 лет, но может быть продлен на срок до пяти лет по решению общего собрания коллектива, — сообщили в пресс-службе губернатора.
Помимо поста главного врача, Габинский является заслуженным врачом России, академиком трех академий наук, главным кардиологом Екатеринбурга и заведующим кафедрой терапии Уральской медицинской академии.
Габинский Ян Львович в 1975 году закончил с отличием Свердловский государственный медицинский институт, в 1982-м — защитил кандидатскую и возглавил инфарктную службу в Екатеринбурге, а в 1985-м организовал инфарктный центр на базе больницы скорой помощи.
В 1993 году защищает докторскую и становится профессором кафедры терапии Уральской государственной медицинской академии.
В 1999 году Ян Габинский избран вице-президентом Всероссийского научного общества кардиологов.
С 2000 года по 2009 год трижды избирался в Екатеринбургскую городскую думу.
В пресс-службе губернатора отмечают, что опыт Яна Габинского будет по-прежнему востребован: он может передавать свои знания преемникам и молодым коллегам, чтобы они в будущем совершенствовали систему оказания медпомощи уральцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.