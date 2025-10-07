Ян Габинский покинет пост главного врача Уральского института кардиологии

— В соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации с 2017 года определен предельный возраст для главных врачей. Он составляет 65 лет, но может быть продлен на срок до пяти лет по решению общего собрания коллектива, — сообщили в пресс-службе губернатора.