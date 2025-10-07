В Иркутской области призывников будут брать в армию с ожирением и гипертонией

В Иркутской области, как и по всей России, 1 октября официально дан старт осеннему призыву на военную службу. В этом сезоне армия пополнится примерно 2400 жителями сибирского региона. Призыв продлится до самого конца года, его завершение намечено на 31 декабря. Возраст будущих солдат остается прежним: на службу отправляются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.
Главной особенностью нынешней кампании стали серьезные изменения в правилах медицинского отбора. С этого призывного сезона в армию можно попасть с рядом заболеваний, которые раньше служили основанием для освобождения или длительной отсрочки. Речь идет, в частности, о гипертонической болезни первой стадии и различных степенях ожирения.
— Изменения существенные, касаются большой группы призывников, — поясняет временно исполняющий обязанности председателя военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата Иркутской области Анатолий Коногоров. — В первую очередь это относится к заболеваниям эндокринной системы, в частности пониженной или избыточной массы тела. Вторая группа — это гипертоническая болезнь первой стадии. Теперь с такими диагнозами призывник будет иметь не освобождение, а незначительное ограничение к военной службе.
Кроме того, отменяется полугодовалая отсрочка для мужчин с недостатком веса, которая раньше давалась для его набора. Пересмотрены подходы и к таким заболеваниям, как вирусный гепатит С и инфекции, передающиеся половым путем. Поскольку эти недуги сегодня считаются излечимыми, призывнику будет предоставляться время на терапию, а после успешного выздоровления он будет признаваться годным к службе. Более подробная информация о осеннем призыве — в материале КП-Иркутск.