В Иркутской области призывников будут брать в армию с ожирением и гипертонией

Кроме того, отменяется полугодовалая отсрочка для мужчин с недостатком веса, которая раньше давалась для его набора. Пересмотрены подходы и к таким заболеваниям, как вирусный гепатит С и инфекции, передающиеся половым путем. Поскольку эти недуги сегодня считаются излечимыми, призывнику будет предоставляться время на терапию, а после успешного выздоровления он будет признаваться годным к службе. Более подробная информация о осеннем призыве — в материале КП-Иркутск.