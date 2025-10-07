Жительницы Челябинской области стали чаще становиться мамами после 35 лет

В Челябинской области количество женщин, рожающих детей после 35 лет, увеличилось почти в два раза по сравнению с молодыми мамами в возрасте 25 лет. Эксперты считают, что многие семьи принимают решение о рождении второго или третьего ребёнка, когда их старшие вырастают. В этот период родители ощущают потребность в заботе и внимании, что подталкивает их к новому материнству. Рассказываем о рисках поздней беременности.