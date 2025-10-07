Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницы Челябинской области стали чаще становиться мамами после 35 лет

В Челябинской области количество женщин, рожающих детей после 35 лет, увеличилось почти в два раза по сравнению с молодыми мамами в возрасте 25 лет. Эксперты считают, что многие семьи принимают решение о рождении второго или третьего ребёнка, когда их старшие вырастают. В этот период родители ощущают потребность в заботе и внимании, что подталкивает их к новому материнству. Рассказываем о рисках поздней беременности.

Источник: Pchela.News

Медики советуют рожать первого ребёнка до 25 лет, когда на организм вредные факторы влияют меньше, и нет накопленного багажа заболеваний. Беременность должна быть чётко спланированной. Подготовка может длиться от трёх до шести месяцев и включать перечень обследований: осмотры уролога и гинеколога, а также анализы на инфекции, передаваемые половым путём. Отодвигая первую беременность, женщина рискует раньше заработать заболевания, которые обычно возникают в позднем возрасте.

— Говорят, в позднем возрасте организм беременной омолаживается, обновляется. Это действительно так: беременность — гормональный всплеск, гормональная перестройка, которая даёт толчок работе организма и всегда положительно влияет на внешний вид женщины, — рассказала изданию «АиФ-Челябинск» начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям при социально значимых заболеваниях и профилактике Минздрава Челябинской области Людмила Подлубная. — Плюс женщина перестраивается эмоционально на новый лад, тем более, если ребёнок долгожданный.