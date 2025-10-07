Жительницы Челябинской области стали чаще становиться мамами после 35 лет

Медики советуют рожать первого ребёнка до 25 лет, когда на организм вредные факторы влияют меньше, и нет накопленного багажа заболеваний. Беременность должна быть чётко спланированной. Подготовка может длиться от трёх до шести месяцев и включать перечень обследований: осмотры уролога и гинеколога, а также анализы на инфекции, передаваемые половым путём. Отодвигая первую беременность, женщина рискует раньше заработать заболевания, которые обычно возникают в позднем возрасте.
— Говорят, в позднем возрасте организм беременной омолаживается, обновляется. Это действительно так: беременность — гормональный всплеск, гормональная перестройка, которая даёт толчок работе организма и всегда положительно влияет на внешний вид женщины, — рассказала изданию «АиФ-Челябинск» начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям при социально значимых заболеваниях и профилактике Минздрава Челябинской области Людмила Подлубная. — Плюс женщина перестраивается эмоционально на новый лад, тем более, если ребёнок долгожданный.