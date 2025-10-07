Бирское предприятие оштрафовали за эксплуатацию опасного причала

На реке Уфа в Бирске выявили нарушения в эксплуатации грузового причального сооружения. Об этом рассказала пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, транспортное предприятие эксплуатировало причал, который не соответствует техническим требованиям. Объект своевременно не ремонтировался, что создавало потенциальную опасность.
Уфимский транспортный прокурор внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений, и в результате были приняты меры по выполнению технического регламента.
Ространснадзор по инициативе транспортной прокуратуры привлек предприятие к административной ответственности по статье «Нарушение требований технических регламентов». Суд назначил штрафа в 100 тысяч рублей.
