Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни екатеринбуржцев вновь останутся без горячей воды на неделю

В Екатеринбурге жители Втузгородка и Пионерского микрорайона останутся без горячей воды на неделю. Информация от компании «Т-Плюс» появилась в домовых чатах.

«С 10:00 08 октября до 10:00 14 октября в связи с устранением дефекта на трубопроводе МУП “Водоканал” и ограничением подпитки от Среднеуральской ГРЭС в систему центрального теплоснабжения будет отключен трубопровод ГВС на участке тепломагистрали М-10», — говорится в документе, который имеется в распоряжении ЕАН.

  • Софьи Ковалевской, 19;
  • Асбестовский, 7а;
  • Бажова, 53а;
  • Блюхера, 47б;
  • Блюхера, 63в;
  • Гагарина, 3в;
  • Ирбитская, 9б;
  • Июльская, 39;
  • Комсомольская, 4в;
  • Луначарского, 76;
  • Луначарского, 87;
  • Мира, 12;
  • Парковый, 12;
  • Советская, 43б;
  • Солнечная, 43;
  • Уральская, 74;
  • Флотская, 45;
  • Короленко, 10а;
  • Луначарского, 15.

Напомним, жители Пионерского микрорайона практически полтора месяца оставались без полноценной подачи горячей воды. Люди жаловались на постоянные перебои и низкую температуру.