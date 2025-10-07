Сотни екатеринбуржцев вновь останутся без горячей воды на неделю

«С 10:00 08 октября до 10:00 14 октября в связи с устранением дефекта на трубопроводе МУП “Водоканал” и ограничением подпитки от Среднеуральской ГРЭС в систему центрального теплоснабжения будет отключен трубопровод ГВС на участке тепломагистрали М-10», — говорится в документе, который имеется в распоряжении ЕАН.
- Софьи Ковалевской, 19;
- Асбестовский, 7а;
- Бажова, 53а;
- Блюхера, 47б;
- Блюхера, 63в;
- Гагарина, 3в;
- Ирбитская, 9б;
- Июльская, 39;
- Комсомольская, 4в;
- Луначарского, 76;
- Луначарского, 87;
- Мира, 12;
- Парковый, 12;
- Советская, 43б;
- Солнечная, 43;
- Уральская, 74;
- Флотская, 45;
- Короленко, 10а;
- Луначарского, 15.
Напомним, жители Пионерского микрорайона практически полтора месяца оставались без полноценной подачи горячей воды. Люди жаловались на постоянные перебои и низкую температуру.